Top 5 Solana Meme Coins steigen durchschnittlich 90.877.818 %

Nachdem CoinGecko in diesem Jahr die Meme Coins als renditestärksten Sektor benannt hatte, gibt es noch eine Nische, die noch höhere Gewinne verzeichnet hat. Betrachtet man die führenden 5 Solana Meme Coins, so kommen diese durchschnittlich sogar auf Kursgewinne von 90.877.818 %. Welche Meme Token am stärksten gestiegen sind und welche Fallen Sie bei der Auswahl vermeiden sollten, erfahren Sie jetzt im folgenden Artikel.

So stark sind die besten Solana Meme Coins durchschnittlich gestiegen

Mit den führenden Solana Meme Coins hätten Sie bedeutende Gewinne erzielen können. Nehmen wir einmal als Beispiel dogwifhat, welcher laut DEXTools von seinem Start am 20. November bis zum Allzeithoch um 409.284.694 % zulegen konnte.

Kursverlauf von dogwifhat | Quelle: DEXTools

Schaut man sich den zweiten Platz der Solana Meme Coins an, so hat Bonk 5.321 % erzielt, was deutlich weniger, aber dennoch sehr hoch im Vergleich zu anderen Anlageklassen und selbst zu den meisten Kryptowährungen ist.

Auf dem dritten Platz der Solana Meme Coins nach Marktkapitalisierung liegt das Book of Meme, das von dem Launch am 14. März bis zum Allzeithoch zwei Tage später um sensationelle 56.268 % stieg.

Ein weiterer neuer Token, der es rasant unter die führenden Solana Meme Coins geschafft hat, ist cat in a dogs world. Seit dem DEX-Listing am 26. März legte MEW am Allzeithoch 147.677 % zurück und hat mittlerweile Marktkapitalisierung von 414,80 Mio. USD.

Den nächsten Platz der führenden Solana Meme Coins belegt der Hund Myro, welcher den ersten Investoren seit Anfang November eine Rendite von 17.861.094 % beschert hat, sofern sie am Allzeithoch verkauft haben.

Kursverlauf von Myro | Quelle: DEXTools

Betrachtet man die durchschnittliche Entwicklung der Solana Meme Coins, so liegt diese bei 85.471.011 %. Somit hätten Sie im Schnitt nur 1,17 USD benötigt, um Millionär zu werden. Im schlechtesten Falle von Bonk wären 18.477,46 USD nötig gewesen und bei dogwifhat nur 0,24 USD.

Dies verdeutlicht das enorme Gewinnpotenzial der Meme Coins. Aber auch nur mehrfache Gewinne von 100 % könnten sich aufgrund des Zinseszinseffekts exponentiell entwickeln, wobei sich dann jedoch die eigenen Transaktionen immer stärker auf den Kursverlauf auswirken.

Allerdings zählen laut CoinGecko nicht nur die Solana Meme Coins zu den grössten Kursgewinnen in diesem Jahr, sondern alle Meme Token. Laut Angabe der Kryptodaten-Spezialisten sind die Top Meme Coins in diesem Jahr durchschnittlich um 1.312,6 % gestiegen.

Meme Coins sind besonders gefragt

Solana Meme Coins haben sich besonders explosiv entwickelt. Denn die Blockchain hat sich aufgrund der niedrigen Gebühren und der hohen Geschwindigkeit zu einer der führenden Lösungen für Meme Token entwickelt.

Fast wöchentlich und manchmal täglich erscheinen Schlagzeilen von Meme Coin Tradern, die mit verhältnismässig geringen Beträgen und einer geschickten Auswahl der Kryptowährungen innerhalb von kürzester Zeit zu Millionären geworden sind.

Dies hat wiederum die Nachfrage nach Meme Coins bei den Entwicklern und Tradern noch weiter angetrieben. Denn fast der gesamte Kryptomarkt ist aktuell in einer Art Goldgräberstimmung. Dabei haben die Meme Coins sogar zeitweise fast 50 % des gesamten Handelsvolumens der dezentralen Kryptobörsen ausgemacht.

Auch immer mehr institutionelle Anleger widmen sich diesem Sektor, wie Binance Labs, das den Coin MEME unterstützt, Ava Labs mit seinem Engagement im Meme Coin Bereich und auch Kryptopersönlichkeiten wie Justin Sun von Tron.

Es gibt jedoch auch viele betrügerische Angebote am Meme Coin Markt, an dem mehr als jede Minute ein neuer Token entsteht. Bei einigen werden etwa Auszahlungsgebühren von 100 % verlangt oder andere gemeine Tricks genutzt.

Daher wird eine sorgfältige Auswahl der vielversprechendsten und seriösesten Meme Coins notwendig. Dann könnte man auch die Chance auf Millionengewinne erhöhen, wobei die Wahrscheinlichkeit sogar höher als beim Lotto liegen könnte. Idealerweise kauft man professionelle Meme Coins zu Beginn, um somit das Potenzial zu steigern.

Slothana könnte der nächste neue Meme Coin sein, der explodiert

Slothana konnte schon seit dem ersten Tag des Vorverkaufs die Anleger begeistern und täglich Coins im Wert von 1 Mio. USD verkaufen. Ein Grund für die hohe Nachfrage liegt in dem fair gestalteten Vorverkauf, bei dem alle Token zum selben Preis von 10.000 SLOTH pro SOL angeboten werden. Somit werden nicht die ersten Vorverkaufsinvestoren bevorteilt und alle erhalten dieselben Chancen am ersten Listungstag.

Dabei hat das Team von Slothana die beiden Trends de fairen Presales und der Solana Meme Coins richtig erkannt sowie für sein Projekt erfolgreich genutzt. Der strategische Ansatz ist vermutlich auch auf die Professionalität des Teams zurückzuführen, wobei es sich um niemand Geringeres als die Gründer des explosiven Solana Meme Coins Smog handeln soll. Dieser hatte den ersten Anleger innerhalb nur eines Monats einen Gewinn von mehr als 27.200 % beschert.

Den Kommentaren auf dem X-Profil (Twitter) von Slothana nach zu urteilen, scheint es auch stark mit der Krypto-Community vernetzt zu sein. So wurde der Beitrag des Coins unter anderem von Wall Street Memes und Smog kommentiert, was wiederum die Gerüchte bezüglich des Teams bestätigen könnte. All dies verdeutlicht zudem, warum Anleger möglichst frühzeitig in den neuen Solana Meme Coin einsteigen wollen.

Die Mission von Slothana ist es, mit 420 USD 420 Mio. USD zu erzielen. Denn das Faultier hat keine Lust auf Arbeit. Für sein Ziel sucht es Gleichgesinnt, mit denen es dies erreichen kann. Aufgrund des hohen Verkaufstempos bleibt nicht mehr viel Zeit, um die Coins im Vorverkaufsangebot noch vor der ersten Listung zu kaufen. Dabei ist das hohe Verkaufstempo ein Indiz für einen steilen Kursanstieg am ersten Handelstag.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.