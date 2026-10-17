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TON-Performance im Fokus 17.10.2026 19:43:08

Toncoin: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

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Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Toncoin gebracht.

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Am 16.10.2025 notierte Toncoin bei 2.176 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 45.95 TON-Coins Die Investition hätte nun einen Wert von 62.11 USD, da Toncoin am 16.10.2026 1.352 USD wert war. Mit einer Performance von -37.89 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am 01.03.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.202 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 2.710 USD und wurde am 07.05.2026 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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