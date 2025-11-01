Toncoin: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bei einem frühen Investition in Toncoin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 4.842 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2’065.09 TON. Die gehaltenen Toncoin wären gestern 4’715.45 USD wert gewesen, da sich der TON-USD-Kurs auf 2.283 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 52.85 Prozent.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TON am 10.10.2025 bei 2.060 USD. Am 04.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 6.899 USD.

Redaktion finanzen.net

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com
