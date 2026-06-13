Toncoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

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Toncoin notierte am 12.06.2025 bei 3.096 USD. Bei einem TON-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32.30 Toncoin. Da sich der Kurs von TON-USD gestern auf 1.681 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54.30 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 45.70 Prozent eingebüsst.

Am 01.03.2026 fiel TON auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.202 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 01.08.2025 bei 3.575 USD.

Redaktion finanzen.net