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Toncoin kostete gestern vor 5 Jahren 3.508 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2’850.58 TON. Da sich der Wert von Toncoin am 20.11.2026 auf 0.9804 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’794.70 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -72.05 Prozent.

Am 21.11.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.9609 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 07.05.2026 bei 2.710 USD.

Redaktion Finanzen.net