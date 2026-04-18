Toncoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

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Vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 2.943 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in TON investiert hätte, hätte er nun 339.77 Toncoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 481.92 USD, da sich der Wert von Toncoin am 17.04.2026 auf 1.418 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 51.81 Prozent eingebüsst.

Am 01.03.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1.202 USD. Am 01.08.2025 stieg Toncoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3.575 USD.

Redaktion finanzen.net