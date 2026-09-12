|Krypto-Invest im Blick
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12.09.2026 19:43:09
Toncoin: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
Bei einem frühen Engagement in Toncoin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Toncoin kostete gestern vor 5 Jahren 3.508 USD. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 1’000 USD in TON investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 285.06 Toncoin. Die gehaltenen Toncoin wären am 11.09.2026 388.29 USD wert gewesen, da der TON-USD-Kurs bei 1.362 USD lag. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 61.17 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 01.03.2026 bei 1.202 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Toncoin am 13.09.2025 bei 3.227 USD.
Redaktion finanzen.net
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