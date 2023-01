The Block Research: 91 % der Krypto-Geschäfte finden in diesen 3 Ländern statt!

Anzeige



Disruptive Technologien führen zu revolutionären Veränderungen im Bereich von digitalen Assets. Kryptowährungen haben ein enormes Potenzial und die globale Finanzindustrie zu grossen Umbrüchen geführt. Blockchains erscheinen als die ideale Lösung, um die Dezentralisierung voranzutreiben und digitale Anwendungen mit hohen Sicherheitsstandards umzusetzen. Die Krypto Branche entwickelt sich rasant weiter und das beschleunigte Tempo hinterlässt bei manchen Unternehmern und Experten am Finanzmarkt ratloses Kopfschütteln.

Kryptowährungen haben in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Akzeptanz gefunden, so die Analysten von The Block Research.

Die grösste technologische Revolution nach dem Internet mag auch angsteinflössend sein, sie ist aber vor allem dringend notwendig für nachhaltiges Wachstum an immer weniger global vernetzten Märkten. Investoren, allen voran die Risikokapitalgeber, verlagern ihr Engagement immer häufiger in volatile Märkte, da klassische Anlageformen auch in 2023 als überbewertet gelten.

Schon 10 % der globalen Investitionen ging in digitale Vermögenswerte

DeFi, NFT und Gaming weisen hohe On-Chain-Aktivitäten auf, so The Block

NFT und Gaming Markt erhielt 2022 die meisten Investitionen von VC

Investitionen in Infrastruktur liegen auf Platz 2 bei den häufigsten Zielmärkten für VC

In 41 % der abgeschlossenen Deals mit VC war das Web 3 Teil der Strategie

Zahl der Investitionen in Web 3 steigt seit 3 Jahren

Im Gegensatz zu den bullishen Jahren 2017 und 2018 ist es derzeit am Kryptomarkt ruhig und die Kurs passiv. Aber nachdem der DeFi-Markt die letzten 2 Jahre dominiert hat, verlagert sich nun die Entwicklung der Finanzmärkte hin zu Infrastruktur und Web 3 mit NFT und Gaming. Die Belohnungen von Benutzern haben einen zentralen Aspekt eingenommen und sind Ausgangspunkt vieler neuer Projekte im Kryptomarkt.

Overall venture funding decreased in the month of August, with blockchain companies raising less than $2 billion. NFTs/Gaming continued to be the most popular deal type, receiving roughly $846 million across 58 deals. pic.twitter.com/AOoRWZbsIJ — The Block Research (@TheBlockRes) September 13, 2022

Neben Staking und Lending sind NFT-Games, P2E-Games und Metaverse Plattformen von zunehmendem Interesse für Investoren. Dezentralisierte Krypto Börsen, derivate Produkte und Incentive Programme auf Basis von Blockchain und Utility-Token leiten das Kryptojahr 2023 ein. Ergänzt wird der Markt von den Trends um Content Creator und der Besitz von digitalen Assets.

Im 2. Quartal 2021 lagen 87 % der eingegangenen Deals mit Kapitalgebern im Bereich von NFT und Gaming.

Die besten Metaverse Gaming Plattformen

Metaverse, Gaming, Finance und Kryptowelt wachsen enger zusammen und erzeugen Anwendungen mit Mehrwert, bei denen das Incentive-System den Mehrwert für Benutzer und Anleger bietet. Das sind die derzeit besten Metaverse Gaming Plattformen auf dem Markt.

Meta Masters Guild: Multiplayer Racing Platform

Bei Meta Masters Guild geht es um Rennabenteuer in getunten Karts mit persönlich ausgewählten Avataren und vielen tollen Belohnungen. Auf der Metaverse Plattform werden Spiele wie KartRace aufgesetzt, das bereits online verfügbar ist. Der Erfolg im Vorverkauf des notwendigen Utility-Token $MEMAG ist überragend. Gerade erst wurde Phase 3 eröffnet, denn es sind bereits 2 vollständige Tokensales ausverkauft.

In nur 2 Wochen konnte das Projekt von Calvaria aus dem NFT & Gaming Sektor mehr als 1 Million USD einsammeln. Grund dafür ist der anhaltend starke Trend und Wunsch der Benutzer nach Projekten mit Incentive-Strukturen.

Bei Meta Masters Guild passt das Konzept 100 % zum neuen Wachstumsmarkt, was es für Anleger so interessant macht. Mit attraktiven Marketingkampagnen und einer aktiven Community wächst das Projekt täglich weiter.

Step into the Meta Master’s realm Where skills and knowledge overwhelm Join the Guild and rise above Becoming a master, with the Meta love Can you defeat us in the rhythm game? Give it your best shot in the Pre-Sales now!

Der Zugang zur Plattform und allen weiteren Entwicklungen bzw. Games ist ganz einfach über den Pre-Sales möglich. Investieren Sie für wenig Geld in einen Zukunftsmarkt, noch bevor der Token an Exchanges gelistet sein wird. Mit Meta Kart Racers steht das erste Rennspiel auf der Plattform von Meta Masters Guild zur Verfügung, die vorwiegend mobil aufrufbar sein wird.

Calvaria: Duell um die Ewigkeit im Metaverse

Beim Metaverse Game von Calvaria stehen Kartendecks und strategische Spielplanung im Vordergrund, wenn die an die spanische Mythologie angelehnten Charakter in verschiedenen Unterwelten und Galaxien um die Macht kämpfen. Jedes NFT steht für eine Stärke der Figuren und erhöht die Chance auf den Sieg. Aber NFT bilden auch ganze Kartendecks ab, die die Richtung und Verlauf komplett ändern können.

Calvaria ist für Strategen geeignet, die im Incentive Programm den Utility-Token $RIA oder weitere NFT sowie In-App-Waren erhalten wollen. Die Spieler bekommen über den Pre-Sales vollen Zugang zur Plattform und damit zum Metaverse von Calvaria, wo spannende Spiele, kluge Taktiken und Krypto-Belohnungen warten. Nur noch 6 Tage bis der Pre-Sale endet! Noch schnell einsteigen und Token anfordern!

Die Top 3 Länder im Krypto Space

Laut The Block Research findet sich die grösste Kryptoaktivität in

Nordamerika Asien Europa

In diesen drei Kontinenten wurden 91 % der erfassten Geschäfte im Krypto Sektor abgewickelt, die 95 % des gesamten Volumens ausmachten. Die Märkte Ozeanien, Afrika und Südamerika gibt das Analyseunternehmen mit „In Entwicklung“ an.

Nordamerika dominiert den Sektor mit dem Löwenanteil von globalen Venture-Investitionen. Dabei fallen auf die USA rund 50 % dieses Anteils. In Europa verzeichnete man gegenüber 2019 einen Anstieg, was auf mehr abgeschlossene Deals mit Risikokapitalgebern zurückzuführen ist. Auch die günstigen regulatorischen Rahmenbedingungen für digitale Assets zieht The Block Research als Ursache in Betracht.

In Asien sind NFT und Gaming führend, indem die beiden Bereiche 22 % des eingesammelten Kapitals ausmachten. Es geht hier vor allem um den zunehmenden Bedarf an alternativen Einkommensquellen für Bürger mit geringen oder gar keinem regelmässigen Einkommen.

Fazit: Der Ausblick auf die Finanzmärkte zeigt für 2023 klar auf spezifische Branchen und Bereiche. Einige Länder stehen besseren Zeiten gegenüber, da sie vor allem im Kryptosektor für grosse Investitionen sorgen konnten. Der Bereich von VC und Seedfinanzierungen ist unter anderem in Nordamerika, Asien und Europa besonders gross. So ist in Thailand beispielsweise die Aktie weniger beliebt als ein Krypto-Asset.

Mit dem Zugang von Unbanked People und Bürgern mit niedrigem Einkommen steht dem Gaming Markt grossartiges Wachstum bevor. NFT, Metaverse und innovative Entwicklungen mit Incentive Strukturen haben die gesamte Branche nachhaltig verändert.

2023 bleibt herausfordernd für Anleger und Märkte. Mit Krypto Pre-Sales gibt es aber durchaus eine Alternative, die zudem von sehr niedrigen Preisen für die Utility-Token gekennzeichnet ist.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Krypto-Trader.