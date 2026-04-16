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Tezos: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

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Tezos notierte am 15.04.2023 bei 1.159 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in XTZ investiert hätte, befänden sich nun 8’627.47 Tezos in seinem Portfolio. Die gehaltenen Tezos wären am 15.04.2026 3’117.53 USD wert gewesen, da der XTZ-USD-Kurs bei 0.3613 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 68.82 Prozent eingebüsst.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Tezos am 29.03.2026 bei 0.3394 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 20.07.2025 erreicht und liegt bei 1.077 USD.

Redaktion finanzen.net

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