Tezos: Wie viel Verlust ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

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Am 11.11.2023 lag der Kurs von Tezos bei 0.9112 USD. Bei einer Investition von 10’000 USD in XTZ vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 10’974.35 Tezos. Da sich der XTZ-USD-Kurs gestern auf 0.2377 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’608.19 USD wert. Die Abnahme von 10’000 USD zu 2’608.19 USD entspricht einer negativen Performance von 73.92 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.1942 USD und wurde am 12.08.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 16.01.2026 bei 0.6195 USD.

Redaktion Finanzen.net