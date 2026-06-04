Tezos: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht

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Tezos kostete gestern vor 5 Jahren 3.879 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 25.78 XTZ im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7.637 USD, da Tezos am 03.06.2026 0.2963 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 92.36 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.2790 USD und wurde am 04.06.2026 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 20.07.2025 bei 1.077 USD.

Redaktion finanzen.net