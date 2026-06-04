Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’317 0.8%  SPI 18’859 0.6%  Dow 50’687 -1.2%  DAX 24’870 0.3%  Euro 0.9184 0.0%  EStoxx50 6’060 0.1%  Gold 4’465 0.7%  Bitcoin 50’005 -1.3%  Dollar 0.7903 -0.2%  Öl 96.3 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Experten sehen bei NVIDIA-Aktie Potenzial
Scout24-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Aktie besser
Tezos: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein Investment in Polkadot von vor 5 Jahren eingebracht
HOCHTIEF-Aktie im Minus: Aufstieg in den DAX - Porsche SE muss gehen - Zahlreiche Änderungen auch in DAX-Familie
Suche...
Langfristige Performance 04.06.2026 11:03:08

Tezos: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Tezos: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Tezos Anlegern gebracht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Tezos kostete gestern vor 5 Jahren 3.879 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 25.78 XTZ im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7.637 USD, da Tezos am 03.06.2026 0.2963 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 92.36 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.2790 USD und wurde am 04.06.2026 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 20.07.2025 bei 1.077 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?