|Frühe Investition
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01.07.2026 19:43:08
Tether: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Bei einem frühen Engagement in Tether hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Am 30.06.2025 notierte Tether bei 1.000 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in USDT investiert hätte, hätte er nun 99.97 Tether. Die gehaltenen Coins wären am 30.06.2026 bei einem USDT-USD-Kurs von 0.9984 USD 99.81 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0.19 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief von USDT wurde am 04.02.2026 erreicht und liegt bei 0.9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1.002 USD und wurde am 10.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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