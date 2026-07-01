Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’114 -0.6%  SPI 19’918 -0.5%  Dow 52’433 0.2%  DAX 25’040 0.2%  Euro 0.9204 -0.3%  EStoxx50 6’283 -0.7%  Gold 4’070 1.5%  Bitcoin 48’668 2.8%  Dollar 0.8088 0.1%  Öl 71.2 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Holcim1221405SpaceX156888148
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tether: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
So lukrativ wäre eine Dogecoin-Investition von vor 10 Jahren gewesen
SpaceX per ETF ins Depot: Warum die Aktie mehr Volatilität als Bitcoin mitbringen könnte
Bond Laddering erklärt: Die ETF-Strategie für regelmässige Auszahlungen
Juni 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Suche...
Frühe Investition 01.07.2026 19:43:08

Tether: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Tether: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Bei einem frühen Engagement in Tether hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Am 30.06.2025 notierte Tether bei 1.000 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in USDT investiert hätte, hätte er nun 99.97 Tether. Die gehaltenen Coins wären am 30.06.2026 bei einem USDT-USD-Kurs von 0.9984 USD 99.81 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0.19 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von USDT wurde am 04.02.2026 erreicht und liegt bei 0.9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1.002 USD und wurde am 10.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?