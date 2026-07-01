Tether: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Am 30.06.2025 notierte Tether bei 1.000 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in USDT investiert hätte, hätte er nun 99.97 Tether. Die gehaltenen Coins wären am 30.06.2026 bei einem USDT-USD-Kurs von 0.9984 USD 99.81 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0.19 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von USDT wurde am 04.02.2026 erreicht und liegt bei 0.9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1.002 USD und wurde am 10.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net