Tether: Wie viel Verlust ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

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Tether wurde am 20.10.2023 bei 1.001 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 999.48 USDT im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 998.47 USD, da sich der Wert von Tether am 20.10.2026 auf 0.9990 USD belief. Damit wäre die Investition um 0.15 Prozent gesunken.

Am 04.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.9977 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 23.10.2025 bei 1.001 USD.

Redaktion finanzen.net