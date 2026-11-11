Tether: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren hätten

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Krypto-Anlage unter der Lupe 11.11.2026 19:43:08

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Am 10.11.2023 notierte Tether bei 1.000 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in USDT investiert, befänden sich nun 999.91 Tether in seinem Depot. Da sich der Wert von Tether am 10.11.2026 auf 0.9987 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 998.63 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0.14 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 29.10.2026 bei 0.9977 USD. Am 02.12.2025 erreichte Tether sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1.000 USD.

Redaktion Finanzen.net

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