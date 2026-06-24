Tether: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen

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Tether wurde gestern vor 5 Jahren bei 1.001 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9’991.28 USDT im Portfolio. Da sich der Kurs von USDT-USD gestern auf 0.9988 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’979.04 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 0.21 Prozent verkleinert.

Am 04.02.2026 erreichte USDT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.9977 USD. Am 10.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1.002 USD.

Redaktion finanzen.net

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