|Entwicklung unter der Lupe
|
24.06.2026 19:43:08
Tether: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Tether verlieren können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Tether wurde gestern vor 5 Jahren bei 1.001 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9’991.28 USDT im Portfolio. Da sich der Kurs von USDT-USD gestern auf 0.9988 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’979.04 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 0.21 Prozent verkleinert.
Am 04.02.2026 erreichte USDT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.9977 USD. Am 10.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1.002 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|48’253.81061
|-4.89%
|Handeln
|Vision
|0.02594
|-0.62%
|Handeln
|Ethereum
|1’269.03197
|-5.88%
|Handeln
|Ripple
|0.85305
|-5.01%
|Handeln
|Solana
|52.74419
|-6.42%
|Handeln
|Cardano
|0.11387
|-7.09%
|Handeln
|Polkadot
|0.68723
|-6.62%
|Handeln
|Chainlink
|5.80322
|-5.95%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-9.49%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-7.33%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren