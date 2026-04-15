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15.04.2026 19:43:08
Tether: So viel hätte eine Anlage von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Tether Investoren gebracht.
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Tether wurde gestern vor 3 Jahren bei 1.001 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in USDT investiert hätte, hätte er nun 999.17 Tether im Depot. Da sich der USDT-USD-Kurs gestern auf 1.000 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 999.48 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 0.05 Prozent vermindert.
Am 04.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.9977 USD. Am 10.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1.002 USD.
Redaktion finanzen.net
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