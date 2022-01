Tesla-Chef Musk: McDonald's sollte Dogecoin akzeptieren - Dogecoin legt zu

"Ich werde ein Happy Meal im Fernsehen essen, wenn @McDonalds Dogecoin akzeptiert", erklärte Musk in einem Tweet. Er hat wiederholt Dogecoin angepriesen, unter anderem Anfang dieses Monats mit seiner Ankündigung, das Tesla die Kryptowährung als Zahlungsmittel für einige Waren akzeptiere.

Der Preis von Dogecoin stieg in der Folge laut Coinmarketcap zeitweise um mehr als 7 Prozent auf 0,1472 US-Dollar.

McDonald's twitterte später in Reaktion auf die Äusserung von Musk: "Nur wenn @Tesla Grimacecoin akzeptiert", in Anspielung auf den lila Charakter, der in einigen Werbekampagnen des Fast-Food-Unternehmens zu sehen ist. Tesla war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Dogecoin, ursprünglich als Scherz im Jahr 2013 gestartet, gehört derzeit zu den Top 10 nach Marktwert bei Kryptowährungen.

Von Omar Abdel-Baqui

NEW YORK (Dow Jones)