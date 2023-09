Tamadoge startet Vorverkauf der 3D-NFTs nach Kursanstieg von 25 % und Platz 1 auf CoinGecko

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Web3-Spieleplattform beginnt am 14. September den Presale für die neuen 3D-NFTs. Zudem wurde erst vor zwei Wochen ein neues Staking-Programm und vor einer Woche ein neuer Burn-Mechanismus vorgestellt.

Von dem positiven Newsflow konnte auch der $TAMA-Token profitieren, welcher durch diesen innerhalb der vergangenen zwei Wochen ein Kursplus von 25 % auf 0,01086 $ verzeichnet hatte.

Bei dem Presale der neuen Tamadoge 3D NFTs handelt es sich um einen wichtigen Schritt für das Projekt. Denn es ist ein Vorläufer für kommende Updates, welche die NFTs in vollständig spielbare Charaktere in den Spielen von Tamadoge verwandeln.

Sie bieten eine Reihe von dynamischen Funktionen, welche Agilität, Stärke und Geschwindigkeit innerhalb des Tama-Ökosystems verbessern.

Besonders interessant an dem Presale ist, dass die Einnahmen aus den Verkäufen der Tamadoge 3D NFTs zu 100 % verbrannt werden.

Diese Nachrichten folgten auf einige Spiele, welche von Tamadoge eingeführt wurden. Nun widmet sich die aufstrebende Memecoin-basierte Spieleplattform dem Aufbau der Markenbekanntheit des Ökosystems und der eigenen Kryptowährung.

Gleichzeitig sollen ebenso die Nutzerbasis ausgebaut und weitere Listungen an zentralen Kryptobörsen vorbereitet werden.

Jetzt Tamadoge entdecken!

100 % der Gewinne aus dem Verkauf der Tamadoge 3D NFTs werden verbrannt

Von den neuen 3D NFTs von Tamadoge gibt es insgesamt 3 unterschiedliche Stufen, welche erworben werden können. Sie unterteilen sich in:

Gewöhnlich: 0,06 ETH

0,06 ETH Selten: 0,25 ETH

0,25 ETH Ultraselten: 0,60 ETH

Alle über den Verkauf erzielten Einnahmen werden verbrannt. Dabei spielt es keine Rolle, welche Währung die Investoren für ihren Kauf verwenden.

ETH-Käufe – Werden zum Kauf von $TAMA verwendet, die dann verbrannt werden.

USDT-Käufe – Werden zum Kauf von $TAMA verwendet, die dann verbrannt werden.

Kartenkäufe – Werden zum Kauf von $TAMA verwendet, die dann verbrannt werden.

TAMA-Käufe – Alle NFTs, die mit $TAMA gekauft wurden, werden abgeglichen, was dazu führt, dass der doppelte Wert verbrannt wird. Die verdoppelten $TAMA werden dem Verbrennungspool hinzugefügt und im Rahmen der Mega-Burn-Aktionen verbrannt (mehr zu Mega Burns weiter unten).

Durch das zusätzliche Burn-Programm soll das Angebot der $TAMA-Token noch weiter reduziert werden. Auf diese Weise nimmt der Wert dieser tendenziell zu. Somit will das Team eine Win-win-Situation für die gesamte Gemeinschaft erschaffen.

Mithilfe des neuen NFT-Systems sollen die Nutzer zudem die Möglichkeit erhalten, dass sie ihr NFTs aufleveln. Dies können sie durch ihr Engagement und ihre Erfahrungspunkte sogar kostenlos tun.

Jetzt Tamadoge 3D NFTs kaufen!

Innovative Eigenschaften der Tamadoge 3D NFTs

Tamadoge macht stetige Erfolge auf seiner Roadmap und hat sogar mehr geliefert als ursprünglich angekündigt wurde. Dabei möchte das Team die Grenzen dessen verschieben, was im Bereich der Web3-Games möglich ist.

In diesem Zusammenhang will es Spiele für den Mainstream der Gelegenheitsspieler entwickeln, welche besonders leicht nutzbar und ansprechend sind. Dafür sollen die 3D NFTs eine Schlüsselrolle spielen, welche den Gamern ein einzigartiges und fesselndes Spielerlebnis bieten.

Einführung von 3D NFT Lucky Dip

Lucky Dip ermöglicht Spielern, die 3D NFTs in den drei Varianten gewöhnlich, selten und ultraselten zu erhalten. Diese nicht fungiblen Token verfügen über zufällige Attribute wie Beweglichkeit, Stärke und Intelligenz.Für einen besonderen Überraschungseffekt und zur Steigerung der Spannung bleiben die Attribute so lange verborgen, bis die NFTs gekauft wurden.

Einfache Zahlung mit unterschiedlichen Möglichkeiten

Das Team von Tamadoge möchte für möglichst einfache Kaufmöglichkeiten sorgen. Deswegen wird eine grosse Anzahl von verschiedenen Wallets beim Presale unterstützt.

Tamadoge-Wallet (Web3Auth)

MetaMask

WalletConnect

E-Mail-Anmeldung (Web3Auth / Tamadoge-Anmeldung)

Tamadoge bietet eine grosse Vielfalt von Zahlungsmöglichkeiten. Zu diesen gehören unter anderem TAMA, ETH, USDT und Bankkarten. Aufgrund der Partnerschaft mit Wert können die Gasgebühren direkt mit der Kredit- oder Bankkarte bezahlt werden.

Jetzt Tamadoge entdecken!

NFT-Staking in der Entwicklung

Eine weitere spannende Entwicklung von Tamadoge stellt das NFT-Staking dar. Dieses soll sich bereits in einem fortgeschrittenem Entwicklungsstadium befinden. In Kürze soll diese Funktion hinzugefügt werden, damit die Nutzer mit ihren NFTs Belohnungen in $TAMA verdienen können.

Für den Presale der 3D NFTs sind keinerlei Preiserhöhungen geplant. Ebenso wurde beim Vorverkauf auf ein Zeitlimit verzichtet.

Tamadoge Mystery Projekt 1: Staking für zusätzliche Renditen

Die letzte Ankündigung von Tamadoge war ein weiterer wichtiger Meilenstein. Es handelte sich dabei um das letzte der drei Mystery-Projekte, wobei die beiden anderen das vielseitige Burn-Programm und die Apps waren.

Ebenso wurde das Marketingprogramm noch weiter optimiert und der Community vorgestellt. Zu diesem gehören nun auch zwei Werbegeschenke, wobei die Termine und Beträge für diese bisher nicht veröffentlicht wurden.

Das neue Staking von Tamadoge ist auf einen positive Resonanz getroffen. Seit der Veröffentlichung vor einer Woche bis heute wurden schon insgesamt 46,7 Mio. $TAMA in den Staking-Pool eingezahlt. Bei diesem erhalten die Tokeninhaber eine potenzielle jährliche Rendite von 4,3 %.

Insgesamt wurde der Pool mit den Belohnungen in Höhe von 2 Mio. $TAMA befüllt. Vergütet werden diese über einen Zeitraum von insgesamt 4 Monaten, was 500.000 $TAMA monatlich entspricht. Dies sind rund 216.000 Blockbestätigungen mit 3 $TAMA pro Block.

Da es sich um einen flexiblen Staking-Smart-Contract handelt, können die Investoren jederzeit ihre Token aus diesem abziehen. Wie hoch die Rendite ausfällt, hängt von der aktuellen Rendite, der Anzahl der eingesetzten Token und dem prozentualen Anteil ab, den man von dem gesamten Staking-Pool hält.

Jetzt Tamadoge kaufen und staken!

Tamadoge Mystery Projekt 2: Zusätzliches Burn-Programm

Zu den bereits bestehenden Burn-Mechanismen wurde nun noch eine neue Variante hinzugefügt. Durch dieses soll die Knappheit der $TAMA-Token weiter reduziert und dessen Wert gesteigert werden.

Da das Team von Tamadoge bei allen Aspekten auf die Benutzerfreundlichkeit grössten Wert legt, tut es dies auch dann, wenn es die Community in der dreiteilige Burn-Programm einbezieht.

Zur Förderung der Beteiligung der Gemeinschaft sind daher alle drei Arten von Burnings, ihre Zeitpläne und die zugehörigen Daten auf dem neu eingerichteten Tamadoge Burn Portal öffentlich einsehbar:

Mega Burns:

Im vierten Quartal sind spezielle Werbeveranstaltungen geplant, bei denen eine signifikante Menge an $TAMA-Tokens verbrannt werden soll.

Community-Burns:

Für jeden $TAMA-Token, der von der Community verbrannt wird, vernichtet Tamadoge eine gleich grosse Menge an $TAMA. Insgesamt werden bis zum 5. November bis zu 5 Millionen $TAMA vernichtet.

Plattform-Einnahmen-Burns:

Alle durch Plattformverkäufe generierten Einnahmen werden in $TAMA-Token umgewandelt und anschliessend verbrannt.

Neben den Verbrennungsplänen führt das Verbrennungsportal eine Übersicht über die Anzahl der bisher vernichteten Token. Eingeloggte Nutzer können auch sehen, wie viele TAMA sie bereits verbrannt haben.

Der nächste Mega Burn von Tamadoge soll im Oktober stattfinden und im Umfang von 10 Millionen Token sein.

Jetzt vor Burnings Tamadoge kaufen!

$TAMA-Coin gewinnt an Zugkraft und stürmt CoinGecko Charts

Seitdem das Staking und Burning angekündigt wurden, hat der $TAMA-Token eine beeindruckende Rallye hingelegt. So konnte der Coin innerhalb der letzten beiden Wochen um 25 % steigen. Aufgrund der grossen Preisdynamik hat es Tamadoge sogar bei der führenden Listing- und Datenseite CoinGecko regelmässig in die Tabelle der Top-Trends der Kryptowährungen geschafft.

Dabei konnte die Kryptowährung ein tägliches Handelsvolumen von 1 Mio. US-Dollar erzielen. Zudem hat es $TAMA sogar auf Platz 1 der Trends von CoinGecko geschafft, wobei er sich die meiste Zeit unter den Top 3 aufgehalten hat. Vermutlich könnten die neusten Ankündigungen die förderliche Preisdynamik noch weiter aufrechterhalten.

Zum jetzigen Zeitpunkt notiert der Token von Tamadoge bei einem Preis in Höhe von 0,01058 $. Interessierte können $TAMA an einigen führenden Kryptobörsen erwerben, wie OKX und Bybit.

Eine weitere Möglichkeit für den Kauf bietet die Website von Tamadoge. Auf dieser können die Zahlungsmethoden Karte, Apple Pay, Google Pay sowie viele weitere genutzt werden. Ebenso können Investoren sie auch über das Widget der dezentralen Kryptobörse Uniswap auf der Website von Tamadoge erwerben.

Jetzt in Tamadoge Coin investieren!

Durchbruch der App Stores zeigt, dass sich Tamadoge immer stärker etabliert

In dem kontinuierlich expandierenden Tamaverse gibt es bisher schon 6 unterschiedliche Games, welche auf zwei Apps veröffentlicht wurden. Fünf der Spiele gehören zu der Spielreihe Tamadoge Arcade und das Sechste, mit dem Namen Tamadoge Arena, verfügt über eine eigene App.

Mit diesen konnte Tamadoge einen weiteren grossen Erfolg feiern, denn sie wurden erfolgreich in die beiden wichtigsten und beliebtesten App Stores für iOS und Android integriert. Alle sechs Games sind von der Community gut aufgenommen worden.

Tamadoge Arena ist ein reines Handyspiel, wohingegen die anderen alle über den Browser und das Handy gespielt werden können. Bis zum Ablauf des aktuellen Jahres sollen jedoch noch zwei weitere Mobilegames veröffentlicht werden. Dies sind Tamadogi und Tamadoge Catch.

Das ursprüngliche Hauptprojekt von Tamadoge ist weiterhin die Tamagotchi-App. Sie befindet sich laut den Angaben der Roadmap noch in der Entwicklung. Innerhalb dieser ist es die Aufgabe der Nutzer, sich um die Pflege und Aufzucht ihres Hundes zu kümmern.

Jetzt in aufstrebendes Web3-Gaming-Projekt investieren!

Somit wird das Haustier immer stärker, damit es sich besser in den Wettkämpfen gegenüber seinen Kontrahenten behaupten kann, um höhere Belohnungen zu verdienen und sich zu einem wertvolleren NFT zu entwickeln.

Eines der Ziele der aktuellen Marketingkampagne sind weitere Listungen an führenden Kryptobörsen. Auf diese Weise sollen die guten Nachrichten von Tamadoge sowie die Basis an Spielern und Tokeninhabern noch weiter verbreitet werden.

Dass es Tamadoge in die Trends der grossen Kryptobörsen geschafft hat, zeigt, wie erfolgreich die Marketingkampagne bisher ist.

Mit steigendem Handelsvolumen und zunehmender Bekanntheit des Projekts werden weitere grosse Börsen auf das Projekt aufmerksam.

Bei dem von Tamadoge vorangetriebenen Play-to-Earn-Web3-Gaming handelt es sich um intelligentes Gaming. Deshalb könnte sich $TAMA zu einer besonders lukrativen Vermögensanlage entwickeln, wobei man mit diesem in die Zukunft des Gaming investiert.

Jetzt frühzeitig in Tamadoge investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.