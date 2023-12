Tamadoge: Bahnbrechendes neues NFT-Zucht-Feature in der Web3-Gaming-Welt

Anzeige



Als Vorreiter im Bereich Play-to-Earn (P2E) hat Tamadoge kürzlich seine brandneue, innovative Zuchtfunktion vorgestellt, wodurch das Gaming-Ökosystem um eine weitere spannende Dimension bereichert wird.

Diese Funktion ermöglicht es Spielern, zwei NFT-Tiere aus ihren Tamadoge-Wallets zu kombinieren und so einen neuen, charmanten virtuellen Begleiter zu kreieren.

Dieses Feature unterstreicht Tamadoges Engagement, das Spielerlebnis durch das Gefühl des Besitzes, des Sammelns und des Wertzuwachses zu intensivieren.

Das Jahr 2023 markiert für das Tamadoge-Team einen Höhepunkt mit der Einführung neuer 3D-NFTs, der Ausrichtung grosser Markenveranstaltungen und der Eröffnung eines eigenen Tamadoge-Haustiergeschäfts.

Dieser Laden dient als zentraler Marktplatz im dynamischen Tamadoge-Ökosystem und bietet den Nutzern exklusiven Zugang zu der aufregenden neuen Zuchtfunktion.

Alle Tamadoge-Produkte, einschliesslich des Tamadoge Pet Stores, zeichnen sich durch eine nutzerfreundliche Oberfläche aus, die es Nutzern ermöglicht, mit Leichtigkeit eigene NFT-Haustiere zu erschaffen.

Damit bietet Tamadoge eine profitbringende und zugängliche Funktion für alle, die Teil dieses wachsenden Universums werden möchten.

Passives Einkommen durch Zucht: Ein neues Kapitel in Tamadoges NFT-Welt

Tamadoge öffnet mit seiner innovativen Zuchtfunktion die Pforten zu neuen Möglichkeiten im Bereich des passiven Einkommens.

Nutzer, die bereits im Besitz von zwei NFT-Haustieren sind, können diese in ihrer Wallet für den Zuchtprozess auswählen. Nach der Bestätigung des Zuchtvorgangs beginnt eine fünftägige Wartezeit, in der das neue NFT-Haustier entsteht.

Um die Transparenz zu wahren, werden vor der Bestätigung alle Details zur Zuchtgebühr offen kommuniziert. Als Anreiz für die Nutzer ist diese Gebühr um 11 % geringer als der Preis eines neuen NFTs im Tamadoge Pet Store.

Während des Zuchtprozesses wird das künftige Haustier im Zwinger des Nutzers angezeigt, mit einem Status, der auf das bevorstehende Erscheinen hinweist. Ein Countdown informiert dabei über die verbleibende Zeit bis zur Ankunft des neuen NFT-Haustieres.

Nach Abschluss des Zuchtprozesses können die Nutzer alle Einzelheiten ihres neu geschaffenen Haustieres in ihrem Zwinger einsehen.

Ein weiterer Countdown gibt Auskunft darüber, wann das Tier bereit sein wird, selbst an der Zucht teilzunehmen.

Diese neu erschaffenen NFTs gehören vollständig dem Nutzer und bieten somit die Chance auf ein lukratives, passives Einkommen durch das Züchten und den Verkauf dieser NFTs.

Für Spieler ergibt sich zudem der Anreiz, ihre favorisierten NFTs zu behalten und einzusetzen. Diese können in verschiedenen Spielen des Tamadoge-Ökosystems, wie in der Tamadoge-Arena, der Spielhalle oder der Tamadogi-App, genutzt werden, um hohe Punktzahlen zu erzielen und zu profitieren.

Das Team hinter Tamadoge zeigt sich zuversichtlich, dass dieses Zuchtprogramm den Wert von $TAMA, der nativen Kryptowährung des Ökosystems, stärken wird. Zuletzt zeigte $TAMA ein bullisches Verhalten mit einem Anstieg von zeitweise fast 49 % im Dezember, was die positiven Erwartungen unterstreicht.

$TAMA verdienen mit virtuellen Haustieren in der neuen Tamadogi-App

Die jüngste Einführung der Zuchtfunktion fällt zusammen mit der Veröffentlichung von Tamadogi, einer App im Stil von Tamagotchi, die es Spielern ermöglicht, virtuelle Haustiere zu adoptieren und Erfahrungspunkte zu sammeln.

Die App ist für mobile Nutzer über den Apple App Store und den Google Play Store zugänglich und bietet eine besondere Reise in die Welt der virtuellen Haustierpflege.

In Tamadogi können Spieler ihre liebenswerten Haustiere hegen und pflegen, sie füttern, baden und schlafen lassen.

Diese interaktiven Erlebnisse bieten nicht nur eine herzerwärmende Bindung zu den Haustieren, sondern ermöglichen es den Nutzern auch, Belohnungen und Erfahrungspunkte zu sammeln.

Je intensiver und fürsorglicher die Pflege des pelzigen Freundes, desto mehr Belohnungen werden freigeschaltet.

Tamadogi bietet eine Vielzahl an Minispielen, die alle kostenlos spielbar sind. Spieler können in diesen Spielen gegeneinander antreten und versuchen, in der XP-basierten Rangliste aufzusteigen.

Die Anzahl der Spiele ist auf 15 pro Tag begrenzt, jedoch besteht die Möglichkeit, Booster zu erwerben.

Diese Booster verdoppeln die Erfahrungspunkte, schalten zusätzliche Spiele frei und erhöhen die Interaktionsmöglichkeiten mit den Haustieren.

Solche Features in Tamadogi bieten nicht nur ein unterhaltsames und interaktives Erlebnis, sondern auch die Chance, in der Welt von Tamadoge aktiv $TAMA zu verdienen.

Das Tamadoge-Ökosystem: Eine Welt voller Verdienstmöglichkeiten und Stakes

Die Schaffung des Tamadoge-Ökosystems zielte darauf ab, eine zentrale Rolle für die Community und Investoren zu schaffen, um vielfältige und einzigartige Verdienstmöglichkeiten zu bieten.

Im Herzen dieses Play-to-Earn-Universums stehen verschiedene spannende Tamadoge Spiele, durch die Nutzer die hauseigene Kryptowährung $TAMA verdienen können. Die Höhe der Belohnungen richtet sich nach der Platzierung der Spieler in der wöchentlichen Rangliste.

Neben dem Spielspass bietet Tamadoge auch durch die neue NFT-Zuchtfunktion und durch Staking Möglichkeiten, Erträge zu generieren.

Ein bemerkenswerter Erfolg des Ökosystems ist, dass bereits über 80 Millionen $TAMA, mit einem Gesamtwert von 700.000 US-Dollar, in der Staking-Plattform gebunden sind.

Das Staking von $TAMA-Tokens wurde mit dem Ziel entworfen, sowohl Investoren als auch der gesamten Community erstklassige Vorteile zu bieten.

Die Belohnungen für Investoren berechnen sich anhand des Umfangs der eingesetzten $TAMA und des aktuellen jährlichen Prozentsatzes (APY).

Der Staking-Pool wurde so konzipiert, dass er allen Arten von Stakern gerecht wird, sodass Investoren flexibel entscheiden können, wie lange sie ihre hart verdienten $TAMA einsetzen möchten.

Werden auch Sie Teil des Tamadoge-Ökosystems und beginnen Sie heute noch, $TAMA zu verdienen, indem Sie die Tamadogi-App herunterladen und sich in dieses aufregende Universum voller Verdienstmöglichkeiten stürzen.

