|Einblick in die Performance
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13.09.2026 11:03:09
Sui: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Das wäre der Verlust bei einem frühen Sui-Investment gewesen.
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Sui wurde gestern vor 1 Jahr bei 3.719 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 268.90 SUI im Portfolio. Da sich der Kurs von SUI-USD gestern auf 0.7244 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 194.80 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 80.52 Prozent gleich.
Das 52-Wochen-Tief von SUI wurde am 18.08.2026 erreicht und liegt bei 0.6519 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 3.893 USD.
Redaktion finanzen.net
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