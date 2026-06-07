Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’388 0.4%  SPI 18’926 0.2%  Dow 50’867 -1.4%  DAX 24’759 -0.8%  Euro 0.9176 0.1%  EStoxx50 6’062 -0.7%  Gold 4’330 -3.3%  Bitcoin 49’151 -2.4%  Dollar 0.7960 0.9%  Öl 92.9 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Mai 2026: Analysten sehen Potenzial bei TKMS-Aktie
Alphabet-Aktie im Fokus: Google mietet für viel Geld Rechenleistung bei Musks SpaceX
Massiver Ausverkauf im Wasserstoff-Sektor: Gewinnmitnahmen belasten die Aktien von NEL, Plug Power & Co.
Siemens-Aktie: Neuer KI-Berater der EU - Kritik an Siemens-Verbindungen
Nächster Ölpreisschock voraus? Iran droht alternative Versorgungsroute zu schliessen
Suche...
Lukratives SUI-Investment? 07.06.2026 11:03:10

Sui: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Sui: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Bei einer frühen Sui-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Sui notierte am 06.06.2025 bei 3.201 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 10’000 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3’124.36 Sui. Da sich der Wert eines Coins am 06.06.2026 auf 0.7188 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’245.82 USD wert. Damit wäre die Investition um 77.54 Prozent gesunken.

Bei 0.7007 USD erreichte der Coin am 05.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 27.07.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4.328 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?