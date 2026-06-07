|Lukratives SUI-Investment?
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07.06.2026 11:03:10
Sui: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Bei einer frühen Sui-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Sui notierte am 06.06.2025 bei 3.201 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 10’000 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3’124.36 Sui. Da sich der Wert eines Coins am 06.06.2026 auf 0.7188 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’245.82 USD wert. Damit wäre die Investition um 77.54 Prozent gesunken.
Bei 0.7007 USD erreichte der Coin am 05.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 27.07.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4.328 USD.
Redaktion finanzen.net
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