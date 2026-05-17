|Investment im Blick
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17.05.2026 11:03:10
Sui: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Investoren, die vor Jahren in Sui investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 3.784 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in SUI investiert hätte, hätte er nun 2’642.49 Sui im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’802.86 USD, da sich der Wert von Sui am 16.05.2026 auf 1.061 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -71.97 Prozent.
Bei 0.8454 USD erreichte die Kryptowährung am 29.03.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 4.328 USD erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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