|Anlage im Blick
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20.09.2026 11:03:09
Sui: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Vor Jahren in Sui investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Am 19.09.2025 kostete Sui 3.639 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in SUI zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 2’747.84 Sui. Da sich der Wert eines Coins am 19.09.2026 auf 0.8615 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’367.22 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 76.33 Prozent verringert.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 18.08.2026 bei 0.6519 USD. Bei 3.630 USD erreichte der Coin am 06.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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