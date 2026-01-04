Sui: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.01.2026 11:03:09

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Sui gewesen.

Vor 1 Jahr notierte Sui bei 4.947 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in SUI investiert hätte, hätte er nun 202.16 Sui. Die Investition hätte nun einen Wert von 336.78 USD, da sich der Wert von Sui am 03.01.2026 auf 1.666 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 66.32 Prozent eingebüsst.

Am 18.12.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1.345 USD. Am 05.01.2025 stieg Sui auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5.241 USD.

Redaktion finanzen.net

