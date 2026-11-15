Sui: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

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Sui wurde am 14.11.2025 zu einem Wert von 1.747 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 572.51 Sui. Die gehaltenen Coins wären gestern 399.12 USD wert gewesen, da sich der SUI-USD-Kurs auf 0.6971 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 60.09 Prozent verringert.

Am 18.08.2026 fiel SUI auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.6519 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Sui liegt derzeit bei 1.906 USD und wurde am 06.01.2026 erreicht.

Redaktion Finanzen.net