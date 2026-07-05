|Profitable SUI-Investition?
|
05.07.2026 11:03:09
Sui: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Sui Investoren gebracht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Sui kostete gestern vor 1 Jahr 2.877 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 34.76 SUI-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 26.48 USD, da sich der Wert von Sui am 04.07.2026 auf 0.7618 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 73.52 Prozent.
Am 28.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.6807 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 27.07.2025 erreicht und liegt bei 4.328 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|50’179.07028
|1.44%
|Handeln
|Vision
|0.02698
|1.85%
|Handeln
|Ethereum
|1’412.14899
|3.41%
|Handeln
|Ripple
|0.90566
|3.66%
|Handeln
|Solana
|66.05843
|1.90%
|Handeln
|Cardano
|0.14351
|10.53%
|Handeln
|Polkadot
|0.70884
|4.81%
|Handeln
|Chainlink
|6.39351
|2.69%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|12.97%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|7.64%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren