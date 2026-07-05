Sui: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

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Sui kostete gestern vor 1 Jahr 2.877 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 34.76 SUI-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 26.48 USD, da sich der Wert von Sui am 04.07.2026 auf 0.7618 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 73.52 Prozent.

Am 28.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.6807 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 27.07.2025 erreicht und liegt bei 4.328 USD.

Redaktion finanzen.net