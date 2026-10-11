Sui: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

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Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 2.623 USD wert. Bei einer Investition von 10’000 USD in SUI vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 3’811.90 Sui. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’248.16 USD, da sich der Wert eines Coins am 10.10.2026 auf 1.114 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -57.52 Prozent.

Am 18.08.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.6519 USD. Am 13.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 2.988 USD.

Redaktion finanzen.net