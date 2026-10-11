|Krypto-Anlage unter der Lupe
|
11.10.2026 11:03:09
Sui: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten
Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Sui gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 2.623 USD wert. Bei einer Investition von 10’000 USD in SUI vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 3’811.90 Sui. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’248.16 USD, da sich der Wert eines Coins am 10.10.2026 auf 1.114 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -57.52 Prozent.
Am 18.08.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.6519 USD. Am 13.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 2.988 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|68’512.44458
|0.89%
|Handeln
|Vision
|0.03602
|1.23%
|Handeln
|Ethereum
|2’061.97742
|0.30%
|Handeln
|Ripple
|1.15609
|0.55%
|Handeln
|Solana
|90.53301
|-0.88%
|Handeln
|Cardano
|0.19953
|2.79%
|Handeln
|Polkadot
|1.01156
|11.29%
|Handeln
|Chainlink
|10.64677
|0.33%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|2.70%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|2.92%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren