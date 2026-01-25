Sui: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Anzeige

Am 24.01.2025 kostete Sui 4.191 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in SUI investiert hat, hat nun 238.63 Sui im Depot. Da sich der SUI-USD-Kurs gestern auf 1.483 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 353.94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 64.61 Prozent verringert.

Bei 1.345 USD erreichte SUI am 18.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 bei 4.328 USD.

Redaktion finanzen.net