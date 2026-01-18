|Krypto-Anlage unter der Lupe
|
18.01.2026 11:03:09
Sui: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten
Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Sui gewesen.
Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 4.857 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in SUI vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 20.59 Sui. Die Anlage hätte nun einen Wert von 36.74 USD, da sich der Wert eines Coins am 17.01.2026 auf 1.784 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -63.26 Prozent.
Am 18.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1.345 USD. Am 21.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4.658 USD.
Redaktion finanzen.net
