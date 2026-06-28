Sui: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen

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Sui kostete gestern vor 1 Jahr 2.719 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in SUI investiert hätte, befänden sich nun 3’678.15 Sui in seinem Portfolio. Mit dem SUI-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.6848 USD), wäre die Investition nun 2’518.67 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 74.81 Prozent abgenommen.

Am 25.06.2026 fiel SUI auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.6821 USD. Bei 4.328 USD erreichte Sui am 27.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net