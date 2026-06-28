Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’131 -0.7%  SPI 19’954 -0.5%  Dow 51’876 -0.1%  DAX 24’671 -1.3%  Euro 0.9220 0.1%  EStoxx50 6’222 -0.7%  Gold 4’081 1.3%  Bitcoin 48’485 0.1%  Dollar 0.8094 0.0%  Öl 73.1 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Moderna, Eli Lilly & Co. im Höhenflug: Was hinter dem Comeback der Gesundheitsaktien steckt
Die Performance der Kryptowährungen in KW 26: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Jahrelang abgeschrieben: Die breite Diversifikation feiert Comeback
Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Das hat sich in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham getan
Sui: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen
Suche...
SUI-Investition im Fokus 28.06.2026 11:03:09

Sui: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen

Sui: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Sui verlieren können.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Sui kostete gestern vor 1 Jahr 2.719 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in SUI investiert hätte, befänden sich nun 3’678.15 Sui in seinem Portfolio. Mit dem SUI-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.6848 USD), wäre die Investition nun 2’518.67 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 74.81 Prozent abgenommen.

Am 25.06.2026 fiel SUI auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.6821 USD. Bei 4.328 USD erreichte Sui am 27.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?