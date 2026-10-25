Sui: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

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Sui kostete gestern vor 1 Jahr 2.524 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in SUI investiert hat, hat nun 396.21 Sui im Depot. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 24.10.2026 gerechnet (0.9388 USD), wäre die Investition nun 371.94 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 62.81 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 18.08.2026 erreicht und liegt bei 0.6519 USD. Am 26.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 2.677 USD.

Redaktion finanzen.net