Sui: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

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Sui notierte am 18.04.2025 bei 2.120 USD. Bei einem SUI-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 471.65 Sui in seinem Portfolio. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 18.04.2026 gerechnet (0.9585 USD), wäre das Investment nun 452.09 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 54.79 Prozent verkleinert.

Das 52-Wochen-Tief von SUI wurde am 29.03.2026 erreicht und liegt bei 0.8454 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 bei 4.328 USD.

Redaktion finanzen.net