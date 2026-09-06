Sui: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren

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Sui wurde gestern vor 1 Jahr bei 3.375 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in SUI investiert worden wären, hätte man nun 29.63 Sui im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23.63 USD, da Sui am 05.09.2026 0.7975 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 76.37 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.6519 USD und wurde am 18.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3.893 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net