|Wertentwicklung im Blick
|
06.09.2026 11:03:09
Sui: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren
Bei einem frühen Sui-Einstieg müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Sui wurde gestern vor 1 Jahr bei 3.375 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in SUI investiert worden wären, hätte man nun 29.63 Sui im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23.63 USD, da Sui am 05.09.2026 0.7975 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 76.37 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.6519 USD und wurde am 18.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3.893 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|64’672.72580
|-1.43%
|Handeln
|Vision
|0.03303
|-0.13%
|Handeln
|Ethereum
|1’989.93462
|-1.68%
|Handeln
|Ripple
|1.13560
|-3.00%
|Handeln
|Solana
|82.48943
|-1.79%
|Handeln
|Cardano
|0.17243
|-3.48%
|Handeln
|Polkadot
|0.70936
|-1.01%
|Handeln
|Chainlink
|9.45779
|-1.07%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-3.11%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|4.29%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren