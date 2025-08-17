|Investmentbeispiel
|
17.08.2025 11:03:09
Sui: So lohnend wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Investment in Sui gewesen.
Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 0.8131 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in SUIinvestiert, wäre er nun im Besitz von 122.99 Sui. Da sich der SUI-USD-Kurs gestern auf 3.777 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 464.49 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 364.49 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.7637 USD und wurde am 01.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 04.01.2025 erreicht und liegt bei 5.296 USD.
Redaktion finanzen.net
