Sui: So lohnend wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen

Anzeige

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 0.8131 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in SUIinvestiert, wäre er nun im Besitz von 122.99 Sui. Da sich der SUI-USD-Kurs gestern auf 3.777 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 464.49 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 364.49 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.7637 USD und wurde am 01.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 04.01.2025 erreicht und liegt bei 5.296 USD.

Redaktion finanzen.net