Stellar: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

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Stellar kostete gestern vor 5 Jahren 0.3519 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 28’417.65 XLM im Depot. Die gehaltenen Stellar wären gestern 5’500.72 USD wert gewesen, da sich der XLM-USD-Kurs auf 0.1936 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44.99 Prozent abgenommen.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 22.05.2026 bei 0.1435 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0.4087 USD und wurde am 06.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net