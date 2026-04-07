Stellar: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

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Am 06.04.2025 kostete Stellar 0.2262 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in XLMinvestiert, wäre er nun im Besitz von 442.05 Stellar. Da sich der Kurs von XLM-USD gestern auf 0.1557 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68.83 USD wert. Das entspricht einem Minus von 31.17 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von XLM wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0.1470 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.5023 USD und wurde am 17.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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