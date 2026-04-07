Stellar: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Am 06.04.2025 kostete Stellar 0.2262 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in XLMinvestiert, wäre er nun im Besitz von 442.05 Stellar. Da sich der Kurs von XLM-USD gestern auf 0.1557 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68.83 USD wert. Das entspricht einem Minus von 31.17 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von XLM wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0.1470 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.5023 USD und wurde am 17.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net