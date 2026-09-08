Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’058 -1.6%  SPI 19’848 -1.1%  Dow 52’786 -1.2%  DAX 26’008 0.0%  Euro 0.9410 0.0%  EStoxx50 6’413 0.1%  Gold 4’356 -1.1%  Bitcoin 63’589 -0.7%  Dollar 0.8094 0.0%  Öl 99.3 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Sandoz124359842Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Anthropic vor dem Börsengang: Diese Chancen und Risiken erwarten Anleger beim möglichen Rekord-IPO
Meta-Aktie im Minus: Australien sagt Social-Media-Algorithmen den Kampf an
Coinbase-CEO: Bitcoin-Kurs könnte auf bis zu 400'000 US-Dollar klettern
Apple-Aktie vor der wichtigsten Keynote seit dem iPhone X - was Analysten jetzt erwarten
Aktien im Fokus: Syngenta und Amoéba schliessen Vertriebsdeal für Biofungizid
Suche...
XLM-Investition im Fokus 08.09.2026 19:43:08

Stellar: Wie viel eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Stellar: Wie viel eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Stellar-Engagement verdienen können.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Stellar war am 07.09.2023 0.1253 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in XLM investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7’977.74 Stellar. Mit dem XLM-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.1937 USD), wäre die Investition nun 1’545.56 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 54.56 Prozent gesteigert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 22.05.2026 bei 0.1435 USD. Am 06.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.4087 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?