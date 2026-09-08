Stellar: Wie viel eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

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Stellar war am 07.09.2023 0.1253 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in XLM investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7’977.74 Stellar. Mit dem XLM-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.1937 USD), wäre die Investition nun 1’545.56 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 54.56 Prozent gesteigert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 22.05.2026 bei 0.1435 USD. Am 06.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.4087 USD.

Redaktion finanzen.net