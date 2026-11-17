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17.11.2026 19:43:09
Stellar: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Stellar-Investment verlieren können.
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Vor 5 Jahren kostete ein Stellar 0.3449 USD. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in XLM investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28’995.34 Stellar. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’982.68 USD, da sich der Wert eines Coins am 16.11.2026 auf 0.1374 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 60.17 Prozent.
Bei 0.1336 USD erreichte XLM am 14.11.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.2624 USD und wurde am 29.05.2026 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
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