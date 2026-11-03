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Krypto-Investment im Blick 03.11.2026 19:43:08

Stellar: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Stellar: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Bei einer frühen Stellar-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

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Gestern vor 1 Jahr war ein Stellar 0.3049 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in XLM vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 327.95 Stellar. Mit dem XLM-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.1626 USD), wäre die Investition nun 53.32 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 46.68 Prozent.

Bei 0.1435 USD erreichte der Coin am 22.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.3004 USD.

Redaktion Finanzen.net

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Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com
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