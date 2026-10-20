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Wertentwicklung geprüft 20.10.2026 19:43:08

Stellar: So lukrativ wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen

Stellar: So lukrativ wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen

Das wäre der Verdienst eines frühen Stellar-Einstiegs gewesen.

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Stellar kostete gestern vor 3 Jahren 0.1072 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in XLM investiert hätte, befänden sich nun 9’327.90 Stellar in seinem Depot. Da sich der Wert von Stellar am 19.10.2026 auf 0.1776 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’656.22 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +65.62 Prozent.

Bei 0.1435 USD erreichte der Coin am 22.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.3309 USD und wurde am 26.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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