|Lukrative XLM-Anlage?
|
19.08.2025 19:43:08
Stellar: So hätte sich ein Investment von vor 3 Jahren ausgezahlt
Vor Jahren in Stellar investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Gestern vor 3 Jahren war ein Stellar 0.1160 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in XLM investierten, hätten nun 8’622.59 Stellar im Portfolio. Da sich der Wert von Stellar am 18.08.2025 auf 0.4144 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’573.49 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 257.35 Prozent angewachsen.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.088119 USD und wurde am 06.09.2024 erreicht. Bei 0.5647 USD erreichte die Kryptowährung am 01.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
