Steigt der Bitcoin wirklich um 1.104 Prozent bis 2045?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Derzeit befindet sich der Bitcoin weit weg von seinem Allzeithoch: Stieg der Bitcoin von November bis Januar von rund 75.000 US Dollar auf über 109.000 US Dollar, so folgte dann die Korrektur – plötzlich rutschte der Bitcoin sogar unter die psychologisch wichtige Marke von 80.000 US Dollar.

Sieht man sich die langfristige Prognose an, so bleiben die Analysten aber weiterhin zuversichtlich. So gibt es bereits Berechnungen, Bitcoin werde um 1.104 Prozent steigen und im Jahr 2045 bei 13 Millionen US Dollar liegen. Aber wie wahrscheinlich ist das?

Krypto Reserve wird zur Bitcoin Reserve: Ziehen jetzt andere Länder nach?

Jetzt ist es also fix: US Präsident Donald Trump hat bestätigt, es werde eine Bitcoin Reserve kommen. Aber doch anders, als gedacht. Denn waren die Krypto-Fans, so auch die ersten Infos im Wahlkampf von Trump, davon ausgegangen, dass aktiv zugekauft wird, so werden die USA aktuell aber keine Bitcoin oder andere Kryptowährungen kaufen. Derzeit besitzen die USA 200.000 Bitcoin, die konfisziert wurden. Diese werden in die Reserve fliessen. Dasselbe wird auch bei Cardano (ADA), Ripple (XRP), Solana (SOL) oder auch Ethereum (ETH) passieren.

Aber das heisst nicht, dass es zukünftig keine Käufe geben wird. Trump betonte, die Investitionen müssen budgetneutral sein, also der Steuerzahler darf nicht zur Kasse gebeten, wenn Bitcoin und Co. gekauft werden sollen. Finanzminister Scott Bessent und Handelsminister Howard Lutnick wurden bereits beauftragt, entsprechende Pläne zu entwickeln, um dafür Sorge zu tragen, dass der Bitcoin als Wertspeicher aufgebaut wird.

Die Auswirkungen der strategischen Bitcoin Reserve? Laut Deutsche Bank hätte die Bitcoin Reserve durchaus das Potenzial, neue internationale Finanzstandards zu setzen. Andere Länder könnten bald folgen und sich ebenfalls dafür entscheiden, eine Krypto Reserve einzurichten. Maron Laboure, Analystin bei Deutsche Bank Research, ist überzeugt, Bitcoin sei wie Gold. „Die Menschen waren schon immer auf der Suche nach Vermögenswerten, die nicht von Regierungen kontrolliert wurden. Gold hat diese Rolle seit Jahrhunderten gespielt. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass Bitcoin das digitale Gold des 21. Jahrhunderts wird“, so Laboure. Auch Gold war lange Zeit sehr volatil – genauso wie Bitcoin. Auch wenn die These, dass der Bitcoin immer mehr zum Gold-Ersatz fungiert, nicht neu ist, so erhitzt sie dennoch die Gemüter.

Saylor ist überzeugt: Der Preis wird in die Höhe schiessen

Sollte der Bitcoin tatsächlich Gold als dominanten Wertspeicher ersetzen, dann können Preise in Millionenhöhe durchaus realistisch sein. Darauf hat auch Michael Saylor, der CEO von Strategy und Grossanleger, verwiesen. Er ist überzeugt: Auf dem Rücken der Bitcoin Reserve kann die Marktkapitalisierung von Gold um das Zehnfache übertroffen werden – Gold weist derzeit eine Marktkapitalisierung von rund 19,84 Billionen US Dollar auf. Somit könnte die Marktkapitalisierung des Bitcoin im Jahr 2045 einen Gesamtmarktwert von rund 280 Billionen US Dollar haben. Laut Saylors Berechnungen würde dann der Preis des Bitcoin auf 13 Millionen US Dollar steigen – ein Plus von rund 1.104 Prozent.

Das würde vor allem auch die Fans von Bitcoin Bull freuen. Denn wer Bitcoin Bull Token – BTCBULL – besitzt, profitiert vom steigenden Bitcoin.

Hier geht es auf die Homepage von Bitcoin Bull

Bitcoin Bull: Am Weg zur 4 Millionen US Dollar-Grenze

Bitcoin Bull ist eine neue Möglichkeit, die ein völlig neues Konzept verfolgt, das es auf diese Art und Weise auch noch nie gegeben hat. Hier konzentrieren sich die Anleger nämlich nicht nur auf die Entwicklung des BTCBULL Token, sondern beobachten auch die Preisentwicklung des Bitcoin. Wer nämlich den Token BTCBULL hält, darf sich über Belohnungen in Form von Bitcoin freuen. Aber wann? Das erste Mal, wenn der Bitcoin Preis die 150.000 US Dollar-Grenze durchbricht. Dann geht es in 50.000 US Dollar-Schritten weiter. Die nächsten Belohnungen gibt es dann bei 200.000 US Dollar und 250.000 US Dollar..

Zur Info: BTCBULL Token kann aktuell nur über die Homepage gekauft werden. Dafür benötigt man eine kompatible Wallet – Tipp: Best Wallet verwenden. Der Prozess des Investierens ist selbsterklärend und stellt hier vor allem auch Anfänger vor keine Herausforderungen.

Hier geht es zum Presale von Bitcoin Bull

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.