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27.10.2026 10:02:43
SSPA verstärkt sich im Blockchain-Bereich
Die Swiss Structured Products Association (SSPA) nimmt mit TVL Capital einen auf Tokenisierung spezialisierten Anbieter auf. Das Zuger Unternehmen entwickelt eine Infrastruktur, mit der Banken bestehende Strukturierte Produkte auf die Blockchain bringen können. Der Verband zählt damit neu 58 Mitglieder.
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