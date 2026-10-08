Solana: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

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Solana kostete gestern vor 5 Jahren 154.34 USD. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in SOL investiert hätte, befänden sich nun 64.79 Solana in seinem Depot. Da sich der SOL-USD-Kurs gestern auf 116.20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’528.80 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 24.71 Prozent eingebüsst.

Das 52-Wochen-Tief von SOL liegt derzeit bei 62.15 USD und wurde am 06.06.2026 erreicht. Am 09.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 220.89 USD.

Redaktion finanzen.net

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