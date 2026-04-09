Solana: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

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Gestern vor 1 Jahr notierte Solana bei 105.50 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in SOL investiert hätte, hätte er nun 0.9479 Solana. Mit dem SOL-USD-Kurs von gestern gerechnet (82.57 USD), wäre die Investition nun 78.27 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 21.73 Prozent verringert.

Bei 77.69 USD erreichte die Kryptowährung am 23.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Solana liegt derzeit bei 247.55 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net