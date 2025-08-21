Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’242 -0.3%  SPI 16’993 -0.3%  Dow 44’802 -0.3%  DAX 24’293 0.1%  Euro 0.9389 0.2%  EStoxx50 5’462 -0.2%  Gold 3’339 -0.3%  Bitcoin 90’926 -1.0%  Dollar 0.8082 0.5%  Öl 67.7 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Hätte sich eine Investition in USD Coin von vor 1 Jahr gerechnet?
Solana: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Oakoff spricht Warnung für Anleger aus: Gewinne noch vor Q2-Bilanz von NVIDIA mitnehmen
Apple-Aktie: Tippen bald Geschichte? - Siri soll Apps allein per Sprache steuern
So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
Suche...
Entwicklung des Investments 21.08.2025 19:43:08

Solana: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Solana: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Solana-Einstieg verdienen können.

Anzeige
Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Solana war am 20.08.2022 35.21 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in SOL investierten, hätten nun 28.40 Solana im Besitz. Mit dem SOL-USD-Kurs vom 20.08.2025 gerechnet (187.44 USD), wäre die Investition nun 5’323.35 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 432.33 Prozent vermehrt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Solana am 08.04.2025 bei 105.50 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Solana liegt derzeit bei 262.13 USD und wurde am 18.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin

💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?

Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.

Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?

🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! | BX Swiss TV