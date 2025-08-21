Solana: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Anzeige

Solana war am 20.08.2022 35.21 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in SOL investierten, hätten nun 28.40 Solana im Besitz. Mit dem SOL-USD-Kurs vom 20.08.2025 gerechnet (187.44 USD), wäre die Investition nun 5’323.35 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 432.33 Prozent vermehrt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Solana am 08.04.2025 bei 105.50 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Solana liegt derzeit bei 262.13 USD und wurde am 18.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net