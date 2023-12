Solana vs. Ethereum – Welche Kryptowährung ist besser?

Anzeige



In der Welt der Kryptowährungen ist das Duell Solana vs. Ethereum ein heisses Thema, das Investoren und Technologiebegeisterte gleichermassen fasziniert. In unserem Vergleich „Solana vs. Ethereum” beleuchten wir die Schlüsselfaktoren, die beide Plattformen auszeichnen, um Ihnen zu helfen, eine informierte Entscheidung in der Welt von „Solana vs. Ethereum” zu treffen.

Was sind Ethereum und Solana?

Ethereum ist eine führende Blockchain-Plattform und bekannt für ihre Smart-Contract-Fähigkeiten sowie weit verbreitete Nutzung für dezentrale Anwendungen (DApps), Token und Non-Fungible Tokens (NFTs). Dabei basiert Ethereum mittlerweile auf dem Proof-of-Stake-Konsensmechanismus und ist die führende Blockchain im DeFi-Bereich.

Solana ist eine hochskalierbare Computing-Plattform, die seit 2020 existiert und aus den Fehlern der Vorgänger gelernt hat. Sie zeichnet sich durch eine Kombination aus Proof of Stake (PoS) und Proof of History (PoH) aus, die das Blockchain-Trilemma lösen soll.

Wie funktionieren Ethereum und Solana?

Ethereum verwendet seit dem Merge nicht mehr das energieintensive Proof-of-Work, sondern nun PoS. Die Blockchain bietet eine robuste sowie sichere Umgebung, jedoch zu höheren Transaktionskosten und mit geringerer Geschwindigkeit im Vergleich zu Solana.

Solana nutzt hingegen PoS und PoH für hohe Skalierbarkeit und Effizienz. Die Blockchain kann bis zu 65.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten. Allerdings gibt es Bedenken hinsichtlich der Dezentralisierung und es wurden sporadische Unterbrechungen im Protokoll festgestellt.

Entwickler: Solana vs. Ethereum

Ethereum verfügt über eine weit grössere und reifere Entwicklergemeinschaft. Die Plattform ist die bevorzugte Wahl für viele Entwickler von DApps aufgrund ihrer Robustheit und etablierten Präsenz im Markt.

Solana ist noch relativ neu, aber bietet innovative Ansätze und zieht Entwickler an, die von der höheren Effizienz und niedrigeren Kosten profitieren möchten. Zudem hat sie sogar Zuspruch von Vitalik Buterin erhalten, welches einer der Gründer von Ethereum ist.

Benutzerfreundlichkeit: Solana vs. Ethereum

Aufgrund seiner längeren Existenz und grösseren Verbreitung bietet Ethereum eine breitere Palette an Benutzeranwendungen und ist in der Krypto-Community besser etabliert. Die Skalierungsprobleme wurden teilweise durch den Merge sowie Layer-2-Lösungen behoben.

Während Solana aufgrund seiner geringeren Gebühren und höheren Geschwindigkeit attraktiv sein kann, muss es erst eine ähnliche Benutzerbasis und Anwendungsvielfalt wie Ethereum erreichen. Allerdings ist Solana mit der EVM (Ethereum Virtual Machine) kompatibel.

Umweltfreundlichkeit: Solana vs. Ethereum

Die Universität Cambridge hat die historische Emissionsbilanz von Ethereum auf 27,5 MtCO2e und die aktuellen jährlichen Emissionen auf 2,8 MtCO2e geschätzt. Der Bericht betont die Auswirkungen von „Merge” aus Umweltsicht. Ethereum konnte seinen Energieverbrauch um 99,9 % senken

Solana hat einen jährlichen CO₂-Fussabdruck von 9.382 Tonnen. Die Solana Foundation arbeitet daran, die Blockchain klimaneutral zu gestalten und ermöglicht Echtzeit-Überwachung der Energieemissionen.

Rechtliche Situation: Solana vs. Ethereum

Gary Gensler, Vorsitzender der SEC, hat zwar die Dezentralisierung von Kryptowährungen nicht als Problem betrachtet, aber es gibt Bedenken hinsichtlich der Zentralisierung in der Kryptobranche. Ethereum steht möglicherweise vor rechtlichen Herausforderungen durch den ehemaligen Berater Steven Nerayoff, der Vorwürfe gegen Ethereum-Führungskräfte erhoben hat und plant, Klagen einzureichen. Ebenso gibt es neue Vorwürfe aufgrund einer Monopolstellung von Ethereum.

Der SOL-Token von Solana ist Gegenstand mehrerer Klagen und Gerichtsverfahren, in denen behauptet wird, er sei ein nicht registriertes Wertpapier. Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hat SOL in ihre Klagen gegen Krypto-Börsen wie Binance.US und Coinbase einbezogen und wirft ihnen den Handel mit Krypto-Wertpapieren vor. Die spezifischen Details dieser Fälle konzentrieren sich auf die Art des SOL-Tokens im Rahmen des Howey-Tests, einem rechtlichen Standard, der verwendet wird, um zu bestimmen, was ein Wertpapier ist

Solana vs. Ethereum in der Übersicht

Fazit: Solana vs. Ethereum

Im Vergleich von Ethereum und Solana zeigt sich, dass beide ihre eigenen Stärken und Herausforderungen haben. Ethereum, mit seiner robusten Sicherheit und etablierten Entwicklergemeinschaft, bleibt führend in der Dezentralisierung und DApp-Entwicklung. Solana, bekannt für seine hohe Geschwindigkeit und niedrigen Transaktionskosten, stellt eine attraktive Alternative dar, muss aber noch in Bereichen wie Dezentralisierung und Netzwerksicherheit aufholen. Die Entscheidung zwischen beiden hängt letztlich von den spezifischen Anforderungen und Prioritäten der Nutzer ab. Während Ethereum seine Position festigt, zeigt Solana beeindruckendes Potenzial für zukünftiges Wachstum und Innovationen. Idealerweise sollten Investoren diversifizieren, um die Sicherheit von ETH und die Chance durch SOL zu erhalten.

