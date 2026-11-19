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Solana war am 18.11.2021 195.56 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 51.13 SOL. Da sich der Wert eines Coins am 18.11.2026 auf 73.83 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’775.44 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 62.25 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 62.15 USD und wurde am 06.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 146.79 USD und wurde am 14.01.2026 erreicht.

Redaktion Finanzen.net