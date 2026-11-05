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Profitable SOL-Investition? 05.11.2026 19:43:08

Solana: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

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So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Solana Anlegern gebracht.

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Gestern vor 1 Jahr notierte Solana bei 155.55 USD. Bei einer Investition von 100 USD in SOL vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.6429 Solana. Da sich der SOL-USD-Kurs gestern auf 95.64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61.48 USD wert. Damit wäre die Investition um 38.52 Prozent gesunken.

Bei 62.15 USD erreichte die Kryptowährung am 06.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 167.44 USD erreichte die Kryptowährung am 10.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net

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