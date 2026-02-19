Solana: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verdient

Anzeige

Solana war gestern vor 5 Jahren 8.971 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in SOL vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’114.67 Solana. Mit dem SOL-USD-Kurs von gestern gerechnet (81.49 USD), wäre die Investition nun 90’838.40 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 808.38 Prozent gesteigert.

Bei 78.24 USD erreichte der Coin am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 18.09.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 247.55 USD.

Redaktion finanzen.net